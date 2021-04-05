İnsan beyni ilk kez kablosuz olarak bilgisayara bağlandı

ABD'deki Brown Üniversitesi'nden bilim insanları, ilk kez bir insan beyni ile bilgisayar arasında tam işlevli kablosuz bağlantı kurmayı başardı. Yeniliğin, felçli bireyler için dönüm noktası niteliğinde olduğu belirtiliyor.

Brown Üniversitesi'nde yapılan deneyde, iki katılımcı, BrainGate teknolojisiyle 24 saat boyunca kablosuz bağlantı ile bilgisayara komutlar aktardı.

​Deney kapsamında iki kişinin beyin sinyalleri, kafalarının üstünde yer alan basit bir verici cihaz aracılığıyla 'tek nöron çözünürlüğü ve tam geniş bant doğruluğu' ile bir bilgisayara kablosuz olarak iletildi.

Yapılan deneyde komut aktarımı başarılı bir şekilde gerçekleşirken, katılımcıların kablolu sistemlere benzer yazma hızlarına ve tıklama isabetine ulaşıldı.

Öte yandan katılımcıların 35 ve 63 yaşlarında iki felçli birey olduğu ve BrainGate teknolojisiyle gerçekleştirilen bu yeniliğin felçli kişiler için dönüm noktası niteliğinde olduğu ifade edildi.

Ayrıca deney, laboratuvar ortamında değil, katılımcıların evlerinde gerçekleştirildi.

'İnsanlar kablolara muhtaç değil'

Araştırma ekibinden John Simeral, "Kablosuz sistemlerin de tıpkı kablolular gibi çalışabileceğini göstermiş olduk. Sinyaller neredeyse kablolu ekipmanlar ile aynı doğruluk oranıyla kaydedildi ve aktarımı sağlandı. İnsanların kablolara muhtaç olmadığını görmüş olduk açıkçası. Bu yenilik, BrainGate sisteminin kullanım alanını genişletecektir" dedi.

2020 yılında yaptığı açıklamada Tesla ve SpaceX CEO'su ABD'li milyarder Elon Musk, kendisinin kurduğu Neuralink şirketi tarafından yapılan çalışmalarda, maymun beynine çip yerleştirerek video oyunu oynamasını sağlamaya yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtmişti.