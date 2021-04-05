Disney World'de ateş ölçtürmeyi reddeden turist polislere karşı çıktı: 'Burada 15 bin dolar harcadım'

ABD'nin Florida eyaletinde Walt Disney World tesislerinde konaklayan ve ateşinin ölçülmesini reddedince gözaltına alınan turist, tesiste 15 bin dolar harcadığını belirterek polislere karşı çıktı.

Florida polis yetkilileri, Walt Disney World'de kalan bir turistin, tesisteki restorana girerken ateşinin ölçülmesini reddederek koronavirüs tedbirlerini çiğnediğini ve gözaltına alındığını açıkladı.

Kelly Sills isimli turist bileklerinde kelepçeler takıldığı sırada tesiste 15 bin dolar harcadığını ve bu yüzden gözaltına alınamayacağını söyleyerek uzun süre polisleri ikna etmeye çalıştı. Sills'in ayrıca cezadan kurtulmak için Disney World hissedarlarından olduğunu söylediği de belirtildi.

Kelepçelerle tesisten çıkarıldıktan sonra ateş ölçtürmeyi kabul ederek polislere, "Beni dışarı atmadan önce ateşimi ölçebilir misin lütfen?" diyen Sills, "Hücrede ölçecekler" yanıtını aldı.

The Washington Post tarafından incelenen mahkeme kayıtlarına göre, Sills daha sonra kural ihlali suçlamasını kabul etti.

Walt Disney World tesislerinde pandemi nedeniyle maske takılması ve ateş ölçümü zorunlu.

Disney World çalışanları daha önce de Kovid-19 güvenlik protokollerini uygulamaya çalışırken ziyaretçiler nedeniyle zor anlar yaşamıştı. Insider'a göre, Mart ayında, Florida tatil beldesindeki otelde bir müşteri, kendisinden maske takmasını isteyen güvenlik görevlisine tükürmüştü.