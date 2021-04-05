The Weeknd'den Etiyopya için 1 milyon dolarlık bağış

Şarkıcı The Weeknd, Etiyopya'da ordu ve Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) çatışmalarının yol açtığı insani kriz için 1 milyon dolar bağışta bulundu. Bölgede çatışmalar nedeniyle 2 milyon kişinin yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldığı, 4 milyondan fazla kişinin zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalıştığı belirtiliyor.

Kanadalı şarkıcı The Weeknd, Etiyopya'da yaşanan çatışmalar nedeniyle zor şartlar altında yaşamak zorunda olan kişiler için 1 milyon dolarlık bağış yaptı.

Weeknd, Twitter ve Instagram'da yaptığı açıklamada, 1 milyon dolarlık bağışının iki milyon öğün yemek için BM'nin Dünya Gıda Programı'na gideceğini söyledi.

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Daha önce siyahlar ve Beyrut yangını için bağış yapmıştı

The Weeknd, geçen sene siyah vatandaşların haklarını korumak, eşitsizliği gidermek ve adaleti sağlamak için üç farklı derneğe 500 bin dolar bağışta bulunmuştu. Şarkıcı ayrıca, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçen sene yaşanan ve en az 170 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlamanın ardından mağdurlar için 300 bin dolar bağışlamıştı.

Etiyopya'da 2 milyon kişi yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı

Etiyopya'nın Tigray eyaletinde kasım 2020'den bu yana hükümet güçleri ve isyancılar arasında çatışmalar yaşanıyor. Son olarak, Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırdığı bildirilmiş ve Başbakan Abiy Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Yaklaşık 30 yıl boyunca TPLF'nin yönettiği Tigray'da son 5 ayda yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu, Sudan'a kaçanların sayısı 75 bini aştı. Tigray'ın geçici yönetimi, bölgede çatışmalar nedeniyle 2 milyon kişinin yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldığını, 4 milyondan fazla kişinin zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalıştığını açıklamıştı.

Belçika'nın Ghent Üniversitesinden araştırmacıların iki gün önce yayınlanan "Tigray: İnsani Durum Atlası" başlıklı raporuna göre, 28 Mart itibarıyla can kaybı sayısının 1942 olarak kaydedildi. Bunların yüzde 93'ünün erkek, yüzde 7'sinin kadın; yüzde 5'inin din adamı ve topluluk liderleri; yüzde 6'sının da 18 yaşından küçük kişiler olduğu ifade edildi.

Ölümlere kimlerin sebep olduğuna ilişkin soruşturmanın da yapıldığı raporda, Etiyopya askerleri ölümlerin yüzde 14'ünden, Eritre birlikleri yüzde 45'inden, Amhara mililsleri ise yüzde 5'inden sorumlu tutuldu. Görgü şahitlerinin yüzde 18'i hem Etiyopya hem de TPLF'ye karşı savaşan Eritre askerlerinin ölüme yol açtığını rapor etti.