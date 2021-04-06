Fatih Belediyesi'nden astronomi atölyesi

İstanbul'da Fatih Belediyesi'ne bağlı Bilim Fatih Projesi kapsamında Astronomi, Uzay ve Havacılık Atölyesi kuruldu. Atölyede astronot olmak isteyen gençlere eğitim verilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzay çalışmalarıyla ilgili açıklamalarının ardından, Fatih Belediyesi’ne bağlı Bilim Fatih Projesi’nde 'Astronomi, Uzay ve Havacılık Atölyesi' kurulduğu ortaya çıktı. Fatih Belediyesi söz konusu atölyede astronot olmak isteyen gençlere eğitim vermeye başladı.

İstanbul Manşet'ten Engin Belli'nin haberine göre AK Partili Meclis Üyesi Büşra Uncu Özten, mart ayı son meclis toplantısında kütüphaneler ile ilgili sunum yaparken, merkezi Silivrikapı mahallesinde bulunan Bilim Fatih Projesine de değindi.

Özten konuşmasında şöyle dedi: