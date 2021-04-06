Fatih Belediyesi'nden astronomi atölyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzay çalışmalarıyla ilgili açıklamalarının ardından, Fatih Belediyesi’ne bağlı Bilim Fatih Projesi’nde 'Astronomi, Uzay ve Havacılık Atölyesi' kurulduğu ortaya çıktı. Fatih Belediyesi söz konusu atölyede astronot olmak isteyen gençlere eğitim vermeye başladı.
İstanbul Manşet'ten Engin Belli'nin haberine göre AK Partili Meclis Üyesi Büşra Uncu Özten, mart ayı son meclis toplantısında kütüphaneler ile ilgili sunum yaparken, merkezi Silivrikapı mahallesinde bulunan Bilim Fatih Projesine de değindi.
Özten konuşmasında şöyle dedi:
- "Bilim Fatih Projemiz var. Teknolojiden ve kitaplardan yararlanılan bir merkezdir. İHA’larımız ve SİHA’larımızı yapan T3 Vakfı ile bu projemizi gerçekleştiriyoruz. Teknolojiyi kullanarak bunu gerçekleştiriyoruz. Çeşitli etkinliklerimiz var. Kriptoloji etkinliği, Kesir Bölüm etkinliği, Bilim Tasarım Atölyesi, Teknoloji Atölyesi ve Astronot Oluyoruz etkinliğimiz var. Pandemide bile online olarak devam edecek çalışmamız."
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