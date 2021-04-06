Leyla ile Mecnun'da 'Erdal Bakkal' krizi

Leyla ile Mecnun'un yeni sezon çekimleri için çalışmalar başladı. Dizinin yeni bölümleri için Cengiz Bozkurt'un henüz ikna edilemediği öğrenildi.

TRT 1 ekranlarından 3 sezon boyunca yayınlanan absürt komedi Leyla ile Mecnun, yeniden ekrana taşınıyor. Acun Ilıcalı tarafından Exxen için aynı kadroyla çekileceği öğrenilen dizinin, yönetmen koltuğunda da yine Onur Ünlü oturacak.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın köşe yazısına göre, Leyla ile Mecnun dizisinin çekimleri haziran ayında başlıyor. Eski kadronun tekrar bir araya geleceği dizide Erdal Bakkal krizi çıktı. Dizinin eski kadrosu, yeni sezon için "Biz varız..." dedi. Ancak 'Leyla ile Mecnun'da Erdal Bakkal rolüne hayat veren oyuncu Cengiz Bozkurt'un henüz ikna edilemediği ortaya çıktı.