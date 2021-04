Vincent van Gogh ve Frans Hals'ın tablolarını çaldığı öne sürülen şüpheliye gözaltı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam yakınlarındaki Laren şehrinde 58 yaşındaki bir şüpheli, geçtiğimiz yıl Singer Müzesi'nde sergilenen, ünlü ressam Vincent van Gogh'a ait 'Parsonage Garden at Nuenen in Spring' ve Frans Hals'a ait 'Two Laughing Boys' adlı tabloları çaldığı şüphesiyle gözaltına alındı. Van Gogh'a ait tablonun bedelinin 6 milyon euro civarında olduğu belirtildi. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Laren Polis Merkezi olaya ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Mart 2020'de müzeden çalınmıştı

Geçtiğimiz yıl Mart ayında çalınan tablonun ardından Singer Laren Müzesi'nden yapılan açıklamada, Groningen Müzesi’nden sergilenmek üzere ödünç alınan Van Gogh'a ait tablonun "Ruhun aynası" temalı sergi için Singer Laren Müzesi'ne getirildiği duyurulmuştu. Franz Hals’in tablosu ise 1988 ve 2011 yıllarında iki defa daha çalınmıştı.