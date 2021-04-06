CZN Burak'ın Dubai şubesi, 'yılın en iyi restoranı' ödülü aldı

CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde yer alan şubesi, 'yılın en iyi restoranı' ödülünü aldı.

CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir'in sahibi olduğu restoran zincirinin, 'Orta Doğu'nun en büyük restoranı' sıfatına sahip olan Dubai şubesi ödül aldı.

'CZN Burak', Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şubenin Dubai'de 'yılın en iyi restoranı' ödülüne layık görüldüğünü bildirdi.

Czn Burak Dubai’de yılın en iyi Restorantı ödülünü aldı🤗🤗❤️❤️ pic.twitter.com/uGOjLtxi12 — Burak Özdemir (@CznBurak) April 6, 2021

​Söz konusu şube, şubat ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle kapatılmıştı.

Kısa sürede ünü dünyaya yayılan CZN Burak, Dubai şubesinin açılışının ilk ayında futbolcu Cristiano Ronaldo ve oyuncu Steven Segal gibi ünlü isimleri ağırlamıştı.