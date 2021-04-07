Spotify'dan yeni özellik: Sesli komut ile uygulama açılabilecek

Popüler müzik uygulaması Spotify, 'Hey Spotify' sesli komutu ile uygulamayı anında çalıştırma özelliğini bazı kullanıcılar için hizmete sunduğunu duyurdu.

İsveç merkezli çevrim içi müzik ve podcast platformu olarak hizmet veren Spotify, yeni özelliğini paylaştı.

Some @Spotify users can now use 'Hey Spotify' voice command to enable hands-free music search.https://t.co/VUq5XNRboY — News18 Tech (@News18Tech) April 6, 2021

​Uygulamaya dahil edilen özelliğe göre, 'Hey Spotify' sesli komutu ile aplikasyonu telefonlarda ve tabletlerde aktif hale getirmek mümkün olacak. Bu özellik, cihaza dokunmadan istenen şarkının ya da podcastin dinlenebilmesini de sağlayacak.

Şu an için kısıtlı bir kullanıcı kitlesinin hizmetine sunulan özelliğin, tüm kullanıcılar için ne zaman aktifleştirileceği ise bilinmiyor.

Aylık 345 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşan Spotify'ın, 155 milyon ücretli abonesi bulunuyor.