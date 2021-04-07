Sony'nin Tayland'daki tema parkı ekim ayında açılıyor

Sony Pictures Entertainment ve Taylandlı lunapark geliştiricisi Amazon Falls tarafından ortaklaşa inşa edilen Aquaverse tema parkında, 'Siyah Giyen Adamlar', 'Jumanji' ve 'Hayalet Avcıları' gibi ünlü yapımların karakterlerinin rol alması planlanıyor.

Tayland'da turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Pattaya yakınlarında, iki firma tarafından ortaklaşa inşa edilen Aquaverse tema parkının, 2021 yılı Ekim ayından itibaren kapılarını ziyaretçilere açacağı duyuruldu.

Announcing the world’s FIRST Columbia Pictures Theme and Waterpark! 🎬 🎢 Enjoy immersive rides and attractions based on your favorite Hollywood movies at #ColumbiaPicturesAquaverse, opening October 2021 in Bangsaray, Thailand.



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İnşaatına başlanan tema parkında, Sony'nin sahibi olduğu Columbia Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği filmlerden 'Ghostbusters (Hayalet Avcıları)', 'Bad Boys (Her Zaman Çılgın)', 'Jumanji' ve 'Men in Black (Siyah Giyen Adamlar)' dahil olmak üzere, Hollywood sinemasından birçok film karakteriyle karşılaşmak mümkün olacak.

'Eğlence sektöründe önemli bir adım'

Tema parkının ne kadara mal olacağına dair bir açıklama yapılmazken, Japon şirketler topluluğu Sony, son yıllarda temel teknoloji alanındaki projelerine ek olarak,vedahilsektöründeki projelerini artırmaya yöneldi.

Sony Pictures yöneticilerinden Jeffrey Godsick, "Aquaverse tema parkı, Sony Pictures'ın küresel çapta güçlü sinema ve televizyon markalarını kullanarak eğlence alanını genişletme stratejisinde önemli bir adımdır" açıklamasında bulundu.

Japonya merkezli Sony'den yetkililer, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) oyunlara olan ilgiyi artırmasıyla bu mali yıl rekor oranda net kar beklediklerini ifade etmişti.