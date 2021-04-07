NASA, kamuoyunu Ingenuity’nin ilk Mars uçuşuna tanıklık etmeye çağırıyor

Perseverance aracıyla birlikte Mars’a gönderdiği Ingenuity helikopterinin ilk uçuşu için en erken tarih olarak 11 Nisan’ı hedefleyen Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, kamuoyunun uçuşa tanıklık etmesi için bir dizi etkinlik planlıyor. Sosyal medyada #MarsHelicopter etiketi ile soru yöneltilebilecek.

NASA’nın ertelediği Mars’taki ilk helikopter uçuşu 11 Nisan’ın bitişine yakın bir saatte planlanıyor. Dünya dışında uçurulacak ilk insansız araç olma özelliğiyle dikkatleri üzerine toplayan helikopterin uçuşu merakla bekleniyor.

NASA da, kamuoyunun merakını düzenleyeceği bir dizi etkinlikle gidermeyi ve herkesin uçuşa tanıklık etmesini sağlamayı planlıyor.

Canlı yayınlanacak

Helikopterin ilk uçuşunu kanıtlayan12 Nisan’da EDT ile 03.30 civarındauygulaması ve ajansın internet sitesinde başlaması hedefleniyor.

Ingeniuty, Mars’ın Jezero kraterine, Perseverance ile birleşik olarak 18 Şubat’ta iniş yapmıştı. İlk uçuş sonrasında helikopterle 30 gün içerisinde başka uçuş denemeleri gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Ingeniuty’nin uçuş faaaliyetleri sırasında Perseverance aracı da görüntü çekerek, çevreyle ilgili veri toplayarak ve helikopterin Dünya’dan kontrol eden ekiple bağlantı kurmasını sağlayan istasyonu taşıyarak destek verecek.

Diğer yandan NASA tarafından uçuş tarihin mühendislerin çalışmalarıyla bağlantılı olarak değişebileceği bilgisi de veriliyor. Bu nedenle uçuşa yönelik etkinlik programının da ihtiyaç duyulması halinde buna göre düzenleme yapılabileceği belirtiliyor.

Ne gibi etkinlikler planlanıyor?

Helikopterinönce ve sonrayapılacak.

Toplantılarda NASA Yöneticisi Thomas Zurbuchen, Ingenuity Proje Yöneticisi MiMi Aung gibi isimler yer alacak.

Helikopter planlandığı gibi 11 Nisan’da uçarsa, 12 Nisan’da canlı yayında helikopter ekibinin ilk uçuş verilerine yönelik analizleri aktarılacak.

12 Nisan’da da bir basın açıklamasının daha yapılması planlanıyor. Basın toplantıları ve canlı yayın sırasında #MarsHelicopter etiketi kullanılarak soru yöneltilebilecek. 8 Nisan’da ayrıca YouTube ve NASA TV üzerinden Perseverance aracı ve helikopterin ekiplerinin yer aldığı bir sohbet programı gerçekleştirilecek.