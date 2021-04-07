NASA'dan, Mars'tan gelen 'gökkuşağı' fotoğrafına ilişkin yanıt

NASA (ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi), yayınladığı bir fotoğrafta gökkuşağına benzer bir görüntünün yansıması üzerine, gelen sorulara karşılık olarak Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, Mars'ta gökkuşağı oluşmasının mümkün olmadığı belirtildi.

18 Şubat tarihinde Mars'a iniş gerçekleştiren Perseverance aracı, Mars'tan görseller paylaşmaya devam ediyor.

Perseverance tarafından gönderilen ve NASA tarafından paylaşılan bir fotoğrafta gökkuşağı benzeri bir yansımanın bulunması tartışmalara neden oldu.

Many have asked: Is that a rainbow on Mars? No. Rainbows aren't possible here. Rainbows are created by light reflected off of round water droplets, but there isn't enough water here to condense, and it’s too cold for liquid water in the atmosphere. This arc is a lens flare. pic.twitter.com/mIoSSuilJW — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 6, 2021

​Gökkuşağı yansımasına yönelik yöneltilen sorulara karşılık NASA, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. NASA hesabından yapılan paylaşımda, "Birçok kişi bunun Mars'ta bir gökkuşağı olup olmadığını sordu. Hayır, gökkuşaklarının burada oluşması mümkün değildir. Gökkuşakları, yuvarlak su damlacıklarından yansıyan ışıklar tarafından oluşturulur, ancak burada yoğunlaşmaya yetecek kadar su yokt ve atmosferdeki sıvıya göre burada bulunan su çok daha soğuk olacaktır. Resimde görülen ve gökkuşağına benzetilen yay, bir mercek parlamasından ibarettir" ifadeleri kullanıldı.

Perseverance ve Ingeunity robotik helikopterini içeren Mars keşif görevi, 30 Temmuz 2020'deki fırlatmayla başlatıldı. 18 Şubat'ta Kızıl Gezegen'e inişi başarıyla gerçekleşen keşif aracı Perseverance, şimdiye kadar Mars'tan birçok görüntü paylaştı.