Rusya’da fast food ürünlerinin ‘sağlığa zararlıdır’ uyarısıyla etiketlenmesi talep edildi

İrina Volınets, fast food ürünlerinin sigaralarda olduğu gibi ‘sağlığa zararlıdır’ uyarısıyla etiketlenmesi için Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko ve Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova’ya başvuruda bulundu.

Konuyla ilgili Rus basınına bilgi veren Volınets, fast food ürünlerinin kanserojen madde, trans yağ, çok fazla oranda tuz ve şeker içerdiğinden çocuklar için zararlı olduğunu ve tüketicilerin bu konuda bilgilendirilmesinin önemli olduğunu belirterek, “Ambalajlar üzerinde, üretildikleri yerde satılsalar bile, bu ürünlerin sağlığa zararlı olduğuna dair yazı ve piktogramların bulunması gerekiyor” dedi.

Volınets, ‘Sağlığa zararlı bileşenler içerir’ uyarısının yer aldığı etiketin ambalajın en az yüzde 17’sini, ürünün sağlığa zararları hakkında uyarıları içeren piktogramların da ambalajın en az yüzde 50’sini kaplaması ve net olarak görülebilmesi için parlak renkte olması gerektiğini kaydetti.