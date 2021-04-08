Kundakta bebek var zannettiler, kedi çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Bitez Mezarlığı'nın önünden geçen yurttaşlar, mezarlık içerisinde kundağa sarılı bebek var zannederek güvenlik güçlerine haber verdi.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kundağı açan polis ekipleri ve yurttaşlar, bebek kundaklar gibi kundaklananın ölü bir kedi olduğunu fark etti.

Kediyi kimin kundaklayıp oraya koyduğu ise henüz bilinmiyor.