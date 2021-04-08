İstanbul güne yağışlı ve soğuk havayla başladı

Gece saatlerinden itibaren, Trakya'dan başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin edilen İstanbul için yağış alarmı verildi. Dün 18 derece sıcaklığın görüldüğü İstanbul, güne hem yağışla hem 10 derece düşen sıcaklıkla başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler şu şekilde:

"Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Kırşehir ve Yozgat çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

'Genellikle yağmur ve sağanak'

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Yozgat ve Kırşehir çevreleri ile Trakya’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde sabah saatlerinde toz taşınımı beklenmektedir."