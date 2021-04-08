Erdal Özyağcılar: Çocukluğumda ailem varlık içinde yokluk yaşattı

Sanatçı Erdal Özyağcılar, hiç tanımadığı ağabeyinin çok küçük yaşta aşırı kilo nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Bunun ailesinde bir travmaya yol açtığını belirten Özyağcılar, "Sadece yaşamama yetecek kadar beslediler ve bu durum 13 yaşına kadar devam etti" dedi. Özyağcılar, "Varlık içinde yokluk yaşattılar" ifadesini kullandı.

Sanatçı Erdal Özyağcılar, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu. Sanatçı, oyunculuk kariyerinden, özel hayatına dair birçok konu hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Bursa’da 4 Ağustos 1948’de çok varlıklı bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Özyağcılar, ergenliğine kadar varlık içinde yoklukla büyümek zorunda kaldığını söyledi.

Hiç tanımadığı ağabeyinin 11 aylıkken aşırı kilo nedeniyle vefat etmesinin ailesinde travmaya yol açtığını belirten Özyağcılar, "Sadece yaşamama yetecek kadar beslediler ve bu durum 13 yaşına kadar devam etti" dedi. Erdal Özyağcılar, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Ailemin benden önce Mustafa diye bir çocuğu olmuş. Çocuk çok güzel doğmuş, masmavi gözlü. Fakat bir de iştahlı çocuk, devamlı mama yiyor. Bir şey olmuş, 11 aylıkken çatlamış çocuk. 'Biz çatlattık çocuğu' derdi babaannem. Öyle yedirmişler, bayağı bir kiloluymuş. Ondan sonra ben doğuyorum. Babaanne 'Aman' diyor, 'Az, az' diyor. Fazla yemek yok. Aç olduğum için ailemden gizli gizli ağaçlardan meyve toplayıp yerdim. Açlıktan o kadar çok kiraz yemişim ki veca olmuşum. Varlık içinde yokluk yaşattılar."

Dur Bi Dinle’de bu hafta Erdal Özyağcılar konuğumuz.... İyi seyirler ....



ERDAL ÖZYAĞCILAR "ÇOCUKLUĞUMDA AİLEM BENİ AÇ BIRAKTI!" https://t.co/Iux7Eq3OLc — Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) April 6, 2021

'Arkadaşımın adıyla sınava girdim'

Okul hayatı başlayınca tiyatroya ilgi duyduğunu belirten Özyağcılar, ailesinin de kendisini desteklediğini söyledi. Özyağcılar, çeşitli halk evlerinde tiyatro eğitimi aldığını ancak ‘başka bir mesleği de olsun’ düşüncesinde olan babasını kırmamak için İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kaydolduğunu anlattı.

"O dönemde aklım konservatuvarda kaldı" diyen oyuncu, "Ankara Konservatuarı’nda şansımı denedim ancak kuruma kabul edilmedim" şeklinde konuştu. Özyağcılar, bir sonraki sene sınava yeniden girmeyi düşünürken bambaşka bir olay yaşadığını dile getirdi.

Özyağcılar, İstanbul Belediye Konservatuarı’na girmekten son anda vazgeçen yakın arkadaşı İlhan Ongan adına düzenlenen belgeyle sınava girdiğini ve kazandığını açıkladı.

Durumu Mustafa Alabora’ya anlattığını söyleyen Özyağcılar, çözümün ise jüride yer alan Yıldız Kenter’den geldiğini anlattı. Kenter’in bir yıl boyunca İlhan Ogan adıyla konuk öğrenci olarak derslere gelmesini ve sonraki yıl ise kendi adıyla girip sınavı kazanacağını söylediğini belirten Özyağcılar, Yıldız Hoca’dan sene kaybı olmaması için de sınıf atlatma sözü aldığını söyledi.

Hayallerinin peşinden gitmeyi seçen Erdal Özyağcılar, sanat dünyasının basamaklarını çıkarken en büyük destekçisinin de Yıldız Kenter’in olduğunu dile getirdi.