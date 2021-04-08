Tayland'da komodo ejderi bir süpermarkete daldı

Tayland'ın Nakhon Pathom kentinde bir süpermarkete komodo ejderi girdi. Bir müşterinin markette çektiği görüntü sosyal medyada viral oldu.

Komodo ejderinin markette raflara saldırdığı sırada orada bulunan ve alışveriş yapan Narumpa Tangsin, olayı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Olay sırasında müşterilerin ve çalışanların mağaza tezgahlarının arkasına saklandığı bildirildi.

Tangsin'in Facebook hesabında yayınladığı görüntülerde, dev canlının içecek dolabını bırakıp süt reyonuna tırmanmaya başladığı görülüyor.

Olaya ilişkin Tangsin, "Sinirli olduklarında tehlikeli olabiliyorlar. Marketin içinde komodo ejderinden uzak bir noktada durdum ve telefonumla kaydettim" sözleriyle anlattı.

Çıktığı rafta dinlendi

Müşterilerin çığlıklarının duyulduğu görüntülerde,en üst rafa çıktığı ve çıktığı rafta bir süre dinlendiği görülüyor.

'Sürüngen terbiyecileri' olarak adlandırılan kurtarma ekibi, hızla olay yerine geldi ve hayvanı tuzağa düşürmeyi başardı. Bildirilene göre komodo ejderi market yakınlarındaki çalılıklara geri bırakıldı.

Hayvanın, mağazadaki yiyeceklerden hoşlanmadığı belirtildi.

Kertenkeleler genellikle balıklar, yılanlar ve kurbağalarla beslenirler. Ancak şehir merkezine yakın yerlerde yaşayan komodo ejderlerinin, insanlardan arta kalan yiyecekleri yediği de biliniyor.