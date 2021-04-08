American Airlines, üzerinde kanser karşıtı yazı bulunan sweatshirt'ünü kapatmasını istediği aktivistten özür diledi

American Airlines, üzerinde "Kanseri s...m" yazılı bir kıyafet bulunan bir sweatshirt giyen yolcudan 'uçağa binerken yazıyı örtmesini istediği' için özür diledi.

American Airlines şirketine ait bir uçakta, şirket görevlilerinden biri, kanser karşıtı faaliyetleriyle tanınan ve iki kez kanseri yenen aktivist Roslyn Singleton'un kıyafetinin üzerinde bulunan kanser karşıtı yazıyı kapatmasını istemişti.

Olayı Instagram hesabından paylaşan Singleton, üzerinde "F*ck cancer (Kanseri s...m)" yazan svetşörtüne yasak getirilmesiyle ilgili olarak "Umarım kanserle mücadele eden başkaları bunu yaşamaz" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör 𝑅𝑜𝑠 𝑅. 𝑆𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒𝑡𝑜𝑛 (@iamrosroyal)'in paylaştığı bir gönderi

Olayın sosyal medyada yayılması üzerine ise, American Airlines tarafından bir özür açıklaması yayınlandı.

Şirketin The Charlotte Observer'a yaptığı açıklamada, 'saldırgan ifadeler ve uygunsuz dil içeren giysilerin uçakta giyilmesini yasaklayan bir politikaya sahip olduklarını, ancak çalışanların mesajın daha geniş bağlamını ele alması gerektiğini' söyledi.

Açıklamada ayrıca, "Ekibimiz, Bayan Singleton’ın deneyimi hakkında daha fazla bilgi edinmek, özürlerimizi sunmak ve kanserle mücadele çabalarımıza verdiğimiz desteği yeniden teyit etmek için kendisine ulaştı" ifadelerine yer verildi.

Eşiyle birlikte kansere karşı verdikleri mücadeleyle tanınan Singleton, aynı zamanda Afganistan'da ve Irak'ta görev yapmış bir donanma gazisi.