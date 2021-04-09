Doğum sırasında sakat kalan yavru alpaka 'Marie', artık yürüyebiliyor

Almanya'da yaşayan Ronja Pohl adında bir hayvansever, bir arkadaşının çiftliğinde gördüğü iki arka ayağını kullanamayan yavru alpakayı sahiplendi. Rohl, alpakanın yeniden yürüyebilmesi için özel bir veterinerlik firmasından tekerlekli bir yürüteç satın aldı. Yürüteç sayesinde tek başına hareket etmeye başlayan sevimli yavru, kaldığı çiftliğin maskotu haline geldi.

Watch: Marie the baby alpaca had her back legs severely damaged during birth, but one woman in Germany decided to help. https://t.co/uEiQnYSUEZ pic.twitter.com/lQmnvyCXYJ — NBCWashington (@nbcwashington) April 8, 2021

Marie adı verilen yavrunun iki arka ayağı, annesinin öldüğü doğum sırasında ciddi şekilde hasar görmüştü.

20 yaşındaki Pohl, Reuters'e verdiği demeçte, "Marie, etrafta herkese güçlü bir karaktere sahip olduğunu ve iki bacağının bu haline rağmen yaşama arzusunu göstermek istermişçesine etrafta zıplıyordu. Pek çok sorunu kendi kendine çözüyor. Üçüncü ayağı yeterince ağırlık kaldıracak kadar güçlendiğinde yeni bir uzuv takılacak, daha sonra da erkek arkadaşımın alpaka sürüsüne katılıp normal bir yaşam sürecek" açıklamasını yaptı.

Özel protez yürütecine kavuşan Marie, mutlu bir şekilde çiftlikte oynamaya devam ediyor.