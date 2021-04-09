TTB ölüm oranlarını araştırdı: Fazladan ölümlerin yüzde 30'u sağlık hizmetinden kaçınılmasından kaynaklanıyor

Pandemi dönemindeki ölümlere dair veri taraması yapan, Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu Başkanı ve Kovid-19 İzleme Kurulu Üyesi Uzman Doktor Nasır Nesanır, fazladan ölümlerin yüzde 66-70’i Kovid-19’a bağlı, yüzde 30’u ise sağlık hizmeti almaktan kaçınılmasından ya da başka aksaklıklardan kaynaklanıyor” dedi.

Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu Başkanı ve Kovid-19 İzleme Kurulu Üyesi Uzman Doktor Nasır Nesanır Milliyet’e e yaptığı değerlendirmede, 11 Mart-31 Aralık 2020 arasında Kovid-19’dan 20 bin 881 kişinin öldüğünün resmi olarak açıklandığını hatırlatarak, şunları dedi:

“E-devlet verilerini inceleyerek yaptığımız araştırma ve modellemede söz konusu tarihler arasında geçmiş 3 yıllık döneme göre 36 bin 500 fazladan ölüm tespit ettik. Dünya genelinde pandemi dönemindeki fazladan ölümler tartışılıyor. Bu ölümlerin tamamı Kovid-19 gibi algılanıyor ancak meselenin bir diğer boyutu ise sağlık hizmetinde yaşanan aksamalar ve vatandaşların rutin kontrollerine gitmemesinden kaynaklanıyor. Küresel ölçekli verilere göre fazladan ölümlerin yüzde 66-70’i Kovid-19’a bağlı, yüzde 30’u ise sağlık hizmeti almaktan kaçınılmasından ya da başka aksaklıklardan kaynaklanıyor."

Fazladan 20 bin kayıp

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, en fazla ölümün görüldüğü kentin İstanbul olduğunu belirten Nesanır, “İstanbul’da geçen yıl fazladan 20 bin ölüm olduğunu tespit ettik. Geçen kasım ve aralık aylarında ölümlerde önemli artış yaşandı. Bazı kentlerde geçmiş 43 yıllık döneme kıyasla ocakta yüzde 8 fazladan ölüm gerçekleşti. Nüfus artış hızımız 2019’a göre gerilemiş durumda” dedi. Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz da resmi rakamlara yansıyan ölüm verilerinin testi pozitif olanları kapsadığını savunarak, “Testi negatif olan tomografi ve tetkiklerde koronavirüs tanısı alanların ölüm oranları bilinmiyor" dedi.