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    İngiltere-koronavirüs aşısı

    İngiltere'de sürü bağışıklığı eşiğinin geçilmesi bekleniyor

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    Hem karantina hem de hızlı aşılamanın etkisiyle vaka ve ölüm sayılarının azalmaya başladığı İngiltere'nin 12 Nisan pazartesi gününe kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında sürü bağışıklığı eşiğini geçmesinin beklendiği bildirildi.

    Londra Üniversitesi Akademisi'nin (UCL) yaptığı modellemeye göre, Kovid-19'a karşı koruması olan kişilerin sayısı, gerek doğal bağışıklık gerekse de aşılama yoluyla 12 Nisan'da yüzde 73,4'e ulaşacak.

    Modellemede, Ulusal İstatistik Kurumunun geçen hafta yayımladığı ve 14 Mart'a kadar nüfusun yaklaşık yüzde 54'ünün antikora sahip olduğunu ortaya koyan verileri esas alındı.

    Ayrıca o tarihten beri 7,1 milyon kişiye ilk doz aşılarının yapıldığı ve yaklaşık 100 bin kişinin virüse yakalandığı, buna ek olarak nüfusun yaklaşık yüzde 10'unun da diğer virüs türlerine maruz kaldıkları için doğal bağışıklık geliştirdiği değerlendirildi.

    koronavirüs, Moskova, Rusya
    © Sputnik
    Rusya’da 81 kişide koronavirüsün İngiliz varyantına rastlandı
    UCL'den Profesör Karl Friston, "Sürü bağışıklığı tahminleri beni şaşırttı. Bununla birlikte, yetişkinlerin yüzde 50'sinden fazlasının aşı olduğu, halkın yaklaşık yüzde 42'sinin virüse maruz kaldığı ve yaklaşık yüzde 10'unun da önceden bağışıklığı olduğu düşünüldüğünde tahminler dikkate değer" dedi.

    Friston, verilerin nüfusun yaklaşık yüzde 70'inin bağışıklığı olduğu anlamına geldiğini vurguladı.

    Ancak bu modelleme, mart ayı sonuna kadar nüfusun yalnızca yüzde 34'ünün bağışıklığı olduğunu öne süren Londra Emperyal Koleji'nin modellemesiyle çelişiyor.

    İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 126 bin 927 kişi hayatını kaybetti. Kasım ayından itibaren daha hızlı yayılan ve daha öldürücü olan virüsün yeni bir türünün etkisi altına giren ülkede, aralık ayında günlük vakalar 80 bini geçmişti.

    Ancak hem karantina hem de hızlı aşılamanın etkisiyle vakalar ve ölümler azalmaya başlamış, son haftalarda günlük vaka sayısı 3 binin, ölümler de 50'in altına düşmüştü.

    Ülkedeki son rakamlar 31,7 milyon kişiye ilk doz, 5,6 milyon kişiye de ikinci doz aşının yapıldığını gösteriyor.

    Uzmanlar İngiltere varyantının baskın olduğu görüşünde

    Japonya'da koronavirüs
    © AP Photo / Eugene Hoshiko
    Japon araştırmacılar: Kovid-19'un İngiliz varyantı 1.32 kat daha bulaşıcı
    CDC Direktörü Rochelle Walensky, yaptığı açıklamada, "'B.1.1.7' varyantı şu anda ABD'de dolaşan en yaygın tür" dedi. Walensky, ülkede vakalardaki son 4 haftalık artışın bir kısmının B.1.1.7 varyantının ve diğer mutantların yayılmasından kaynaklandığını söyledi. CDC kayıtlarına göre halen ABD'de 16 bin 275 'B.1.1.7' adlı mutant virüs bulunuyor. Yapılan incelemeler, İngiltere'de Kent bölgesinde 2020 Aralık ayında dikkatleri çeken bu varyantın bulaşma hızının ve ölüm oranının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

    Japon araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de tespit edilen varyantının, ilk ortaya çıkan virüsten 1,32 kat daha bulaşıcı olduğunu belirledi. Yaklaşık 50 gün süren analiz sürecinin ardından İngiltere’de ortaya çıkan Kovid-19 varyantının, orijinal virüse göre 1.32 kat daha bulaşıcı olduğu tespit edildi. NIID Başkanı Takaji Wakita, düzenlediği basın toplantısında, varyantın Kansai bölgesinde yoğunlaştığı, kademeli olarak Tokyo ve çevre eyaletlerde yayılmaya başladığını söyledi.

    Etiketler:
    Açıklama, sürü bağışıklığı, Kovid-19, Koronavirüs, İngiltere
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