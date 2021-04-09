ABD'li rapçi DMX hayatını kaybetti

ABD'de rap müziğin ünlü isimlerinden DMX, 50 yaşında hayatını kaybetti. Gerçek adı Earl Simmons olan müzisyen, kalp krizi geçirmesinin ardından New York'ta bir hastaneye kaldırılmış, durumunun ağır olduğu ifade edilmişti.
ABD medyasında son birkaç gündür bitkisel hayatta olduğuna ilişkin haberler yapılan DMX'in, bu akşam saatlerinde hayatını kaybettiği yakınları ve ailesi tarafından doğrulandı.
BREAKING: DMX has died at the age of 50https://t.co/5kS7T7h6i8— XXL Magazine (@XXL) April 9, 2021
Simmons'un ölümüyle ilgili yakınları tarafından yapılan açıklamada, "Earl sonuna kadar savaşan bir savaşçıydı. Mirası sonsuza kadar yaşayacak" denildi.
Daha Grammy Ödülü'ne aday gösterilen Simmons, iki kez de Amerikan Müzik Ödülü almıştı.
RIP DMX 💔 pic.twitter.com/32k0p3nrBa— Lyrical Lemonade (@LyricaLemonade) April 9, 2021
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)