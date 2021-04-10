Aleyna Tilki: Tweetlerimi anlaşılır hale getirmek istiyorum, bir tercüman lazım bana

Şarkıcı Aleyna Tilki, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımları anlaşılır hale getirmek istediğini belirterek "O yüzden bir tercüman lazım bana. Zehir gibi tipler var. Çok mesaj geldi tercüman olmak için" dedi.

Şarkıcı Aleyna Tilki, 2 Nisan'da kişisel Twitter hesabında yaptığı "Türkçe tweetlerimi insanlara türkçe çeviri yapacak derin ruhlu akıllı Türk bir kişi arıyorum. Meraklısına duyurulur" paylaşımıyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

Hürriyet gazetesinden Behlül Aydın'ın haberine göre Tilki, "Tweet’lerimi anlaşılır hale getirmek istiyorum. O yüzden bir tercüman lazım bana. Zehir gibi tipler var. Aslında beni hangi tipler takip ediyor diye bir testti bu. Aşırı iyi bir test yaptım. Bayağı iyi tipler takip ediyormuş. Çok DM (direkt mesaj) geldi tercüman olmak için" dedi.

Türkçe tweetlerimi insanlara türkçe çeviri yapacak derin ruhlu akıllı Türk bir kişi arıyorum :D meraklısına duyurulur — Aleyna Tilki (@aleynatilki) April 2, 2021

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