İki buçuk yıldır akciğer kanseri tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılan oyuncu Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti.

2 yıldır akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören oyuncu Mehtap Ar, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Mehtap Ar’ın son durumu hakkında geçtiğimiz Ocak ayında bilgi veren kardeşi Müjde Ar “Şu an direniyor ama çok fazla reaksiyon alamıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Mehtap Ar kimdir?

6 Nisan 1957 tarihinde İstanbul‘da dünyaya gelen Mehtap Ar, Aysel Gürel ile Tercüman Gazetesi muhabirlerinden Vedat Akın‘nın (Ebrem) kızı.

2000 yılında Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu adı ile çocuk tiyatrosu kurdu, turnelere çıkarak Anadolu’yu dolaştı. Mehtap Ar, ilk evliliğini 17 yaşında tiyatrocu biri ile yaptı ve kısa sürede boşandı. Mehtap Ar’ın ikinci evliliğinden Söz Ar adında bir oğlu var.