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    Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu raporuna göre; pazar ve pazartesi günleri yurt genelinde soğuk havanın etkili olması beklenirken, salı günü yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu olması öngörülüyor.

    Meteoroloji tarafından yayınlanan 11 - 17 Nisan 2021 tarihli hava durumu raporuna göre ülke genelinde azalan hava sıcaklıkları hafta ortasına kadar mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek. İstanbul'u bulutlu bir hava beklenirken, Ankara'da ise kar yağışı etkili olacak.

    Bugün İstanbul'da bulutlu bir hava etkili olurken Ankara'da kar yağışı görülecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise sağanak yağış etkili olacak. Ankara'nın yanı sıra Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Eskişehir, Karaman, Niğde, Aksaray, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Kastamonu, Tokat ve Sivas'ta kar yağışı etkili olacak.

    Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı hava bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çok bulutlu hava, Sakarya çevreleri ile akşam Kocaeli'nin doğusunda aralıklı yağmur öngörülüyor. Sakarya'nın güneydoğusunun yükseklerinde ise yer yer karla karışık yağmur tahmin ediliyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacak bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    Pazartesi de soğuk hava etkisini göstermeye devam edecek. Erzurum, Muş ve Bitlis'te karla karışık yağmur etkili olacak. Kütahya, Ankara, Eskişehir, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Bolu, Kastamonu, Çorum, Yozgat ve Sivas'ta kar yağışı etkili olacak. İzmir'de güneşli bir hava etkili olacak.

    Salı günü genellikle İç Anadolu'da etkili olan kar yağışı bölgeyi terk ediyor. Yurdun batı kısmında güneşli bir hava etkili olacak. Sivas ve Erzurum'da kar yağışı bekleniyor. İzmir'de hava sıcaklığı 23 dereceye kadar çıkacak. Bayburt, Ardahan, Kars, Ağrı, Bitlis ve Van'da karla karışık yağmur etkili olacak.

    Salı günü etkili olan güneşli hava Çarşamba günü yerini sağanak yağışa bırakıyor. Başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Ege bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak. Ankara'da da sağanak yağış bekleniyor. Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta karla karışık yağmur etkisini gösterecek.

    Sağanak yağış Perşembe günü de yurdun büyük bölümünde etkisini gösterecek. Kar yağışı yurdu terk etse bile sağanak yağış Ege, Marmara ve Karadeniz'de etkili olacak.

    Meteoroloji'den şu açıklama yapıldı:

    Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde (400 m. ve üzeri) yoğun kar yağışı, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde ise kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde kar yağışı, buzlanma ve don olayı, gök gürültülü sağanak yağış beklenen yerlerde yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    Zirai don tehlikesi

    Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Zirai faaliyetlerin başladığı/devam ettiği yerlerde zirai don tehlikesine karşı yetkililerin ve zirai faaliyetle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

    Rüzgârın Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-90 km/sa), Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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    Etiketler:
    Meteoroloji, donma, rüzgar, Kar, Sağanak yağış uyarısı, Sağanak yağış, Sağanak, Hava durumu, Türkiye
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