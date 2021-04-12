Facebook, LinkedIn, Clubhouse: 'Veri hırsızlığı ciddi hasara yol açabilir'

Sesli sohbet içeren sosyal medya platformu Clubhouse'un 1.3 milyon kullanıcısının kişisel verilerini içeren bir SQL veritabanının çevrim içi olarak sızdırıldığı ve çalınan verilerin bir hacker forum sayfasında paylaşıldığı ortaya çıkmıştı.
Uzmanlar, 1 milyondan fazla profile ait bilgilerin sızmasının, detaylı sahte profiller oluşturma, kişi hakkındaki bilgileri farklı sosyal medya hesaplarından birleştirme kimlik hırsızlığı veya kimlik avı amacıyla da kullanılabileceği konusunda uyarılarda bulundu.
Facebook verileri de çalınmıştı
Cyber News'te yer alan raporda ayrıca, LinkedIn'den de büyük miktrarda sızma yaşandığı ve 500 milyon profilden alınan verilerin bir hacker forumunda satışa sunulduğu belirtildi. LinkedIn ise yaptığı araştırma sonucunda bazı üye bilgilerinin çalındığını doğruladı.
Öte yandan, bu yılın başında Facebook'ta yaşanan sızmada da 500 milyondan fazla hesabın bilgilerinin satışa çıkarıldığı açığa çıkmıştı. Yaşanan sızmada, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in bilgileri de yer alıyordu.
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