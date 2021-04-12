Facebook, LinkedIn, Clubhouse: 'Veri hırsızlığı ciddi hasara yol açabilir'

Sesli sohbet platformu Clubhouse'un 1.3 milyon kullanıcısının kişisel verilerinin çalınarak bir hacker sayfasında paylaşılması veri güvenliğine ilişkin yeni bir tartışma yarattı.

Sesli sohbet içeren sosyal medya platformu Clubhouse'un 1.3 milyon kullanıcısının kişisel verilerini içeren bir SQL veritabanının çevrim içi olarak sızdırıldığı ve çalınan verilerin bir hacker forum sayfasında paylaşıldığı ortaya çıkmıştı.

Clubhouse henüz sızıntıya ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, yaşanan sızıntıda banka kartı bilgileri gibi 'son derece hassas' veriler yer almasa da yine de büyük hasara yol açabileceği belirtildi.

Uzmanlar, 1 milyondan fazla profile ait bilgilerin sızmasının, detaylı sahte profiller oluşturma, kişi hakkındaki bilgileri farklı sosyal medya hesaplarından birleştirme kimlik hırsızlığı veya kimlik avı amacıyla da kullanılabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Facebook verileri de çalınmıştı

Cyber News'te yer alan raporda ayrıca, LinkedIn'den de büyük miktrarda sızma yaşandığı ve 500 milyon profilden alınan verilerin bir hacker forumunda satışa sunulduğu belirtildi. LinkedIn ise yaptığı araştırma sonucunda bazı üye bilgilerinin çalındığını doğruladı.

Öte yandan, bu yılın başında Facebook'ta yaşanan sızmada da 500 milyondan fazla hesabın bilgilerinin satışa çıkarıldığı açığa çıkmıştı. Yaşanan sızmada, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in bilgileri de yer alıyordu.