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    Achrus albicosta

    Çin’den sonra ilk kez Türkiye’de görüldü: ‘Achrus albicosta’

    © İHA / ERKAN BAY - KAMİL CANKILIÇ
    Yaşam
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    Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Entomolog Prof. Dr. İnanç Özgen'in yaptığı çalışma ile yaprak pireleri grubundan Achrus albicosta isimli böcek, Çin’den sonra dünyada ilk defa Türkiye'de Elazığ'da görülerek kayıt altına alındı.

    Fırat Üniversitesi (FÜ) Biyomühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Entomolog Prof. Dr. İnanç Özgen, çalışmaları kapsamında Harput yerleşkesi Gökçebağlar köyünde daha önce görülmeyen bir böcek buldu. 

    Rus araştırmacılar ile çalışma yürüten Prof. Dr. Özgen, böceğin yaprak pireleri grubundan Achrus albicosta olduğunu tespit etti. Dünyada 1835-1935 yılları arasında sadece Çin’de görülen böcek bu çalışma ile dünyada ikinci Türkiye’de ise ilk defa Elazığ’da görüldü. Ayrıca türün üst ailesi tribüsüne yönelik Türkiye’deki varlığı da ilk defa bu çalışma ile ortaya kondu. 

    Yapılan çalışma uluslararası zooloji dergisi Zootaxa da kısa sürede yayına kabul edildi. Sokucu, emici ağız yapısına sahip olan böcek, bitkilerin öz suyunu emerek beslendiği aktarıldı. Doğadaki net işlevini ortaya koymak için çalışmaların detaylandırılması gerektiğini belirten Özgen, önümüzdeki yıllarda net bilgilerin ortaya konulacağını aktardı.

    Dünya'da ikinci, Türkiye'de ilk

    10 yıldır Rus araştırmacılarla bölgede çalışma yaptıklarını belirten Prof. Dr. İnanç Özgen, “Böcek biyoçeşitliliği açısından ilimizin çok önemli buğularına ulaştık. Adelungiini tribüsünden yaprak pirelerinin olduğu bir ailedir. Hem tribü kaydı olarak ilk defa verdik. Çin’den sonra ilimizde olduğunu tespit ettik. Türkiye’de ilk. Örneklerimizi doğandan topladık. Gökçebağlar köyünde çalışma yaptık. St. Petersburg müzesinden Vladımır M. Gnezdılov, Alexandr F. Emeljanov ile çalışmalarımızı yürüttük. Kendileri dünyaca ünlü araştırmacılardır. Bu böcek yaprak pireleri grubundan Achrus Albicosta isminde. Çinden sonra ilk defa ilimizde kayda geçti. Bunun bir üst kaydı olan tribü kaydı olan Adelungiini Tribüsü de bu Achrus’un bir üst aile basamağındandır. Bir soy kütüğü şeklinde ifade edebiliriz. Çin’den sonra dünyada ikinci kayıt. Bu çalışmalara devam ediyoruz. Yeni tür kayıtlarımız olacak. Bu örnekleri laboratuvarda inceledik. Rusya’da da yine araştırmacılar bunlarla ilgili genitalyalarını, taksonomik karakterlerini ortaya koydular. Çalışmalarımız devam edecek. Bu çalışmamamızın ilimize ülkemize önemli katkılar yapacağını düşünüyoruz. Fırat Üniversitesi Biyomühendislik bölümü olarak bu çalışmaları daha ileriye taşımakta üniversitemizin verdiği destek ile çabalayacağız” dedi.

    ‘Bu, dünyada ikinci kayıt olarak bize nasip oldu’

    Kayıtların alanında dünyaca ünlü zooloji dergisi Zootaxa dergisinde yayınladığını aktaran Özgen,1835-1935 yılları arasında Rus araştırmacılar Çin’de yaptıkları araştırmalarda bu türü tespit etmişler. Bunu dünyada ikinci kayıt olarak bize nasip oldu. Yine çalışmalarla ilimizi ve üniversitemizi tanıtmaya devam edeceğiz. Böcek, sokucu emici ağız yapısına ait. Bitkinin öz suyunu emer. Çalışmalar devam ediyor. Doğadaki net işlevini ortaya koymak için çalışmalarımızın detaylandırılması gerekiyor. Bu da önümüzdeki yıllarda ortaya konulacak” diye konuştu.

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    Etiketler:
    İnanç Özgen, Böcek, Achrus albicosta, Çin, Rusya, Türkiye
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