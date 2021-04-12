Brezilya'daki Sinovac aşısı deneyi: İki doz arasındaki süre 3 hafta veya daha uzunsa etkinlik oranı yüzde 62.3'e çıkıyor

Brezilya’nın Sao Paolo kentindeki 120 yıllık biyomedikal araştırma merkezi Butantan Enstitüsü, Çin merkezli Sinovac'ın ürettiği CoronaVac isimli aşının etkinlik oranlarıyla ilgili yeni açıklama yaptı.

Reuters haber ajansı Sinovac aşısının Brezilya'daki testlerini ve üretimini yapan Butantan Enstitüsü'nün en yeni Faz 3 klinik deneylerine dayandırdığı raporunu haberleştirdi.

Habere göre Butantan Enstitüsü, Sinovac aşısının iki dozunun yapılması arasındaki süre üç haftadan kısa olursa, etkinlik oranının yüzde 49.1 olduğunu duyurdu. Bu oran, Dünya Sağlık Örgütü'nün koyduğu yüzde 50 çıtasının altında.

Daha küçük bir grupla iki doz arasındaki süre üç hafta veya daha fazla tutularak yapılan deneyde ise Sinovac aşısının etkinlik oranı yüzde 62.3'e çıktı.

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Grande notícia. A vacina do Butantan contra Covid-19 protege contra as variantes P1 e P2, tem eficácia geral de até 62% e de até 83% para casos moderados, índices bem maiores do que os 50.3% e os 78% verificados nos primeiros estudos, divulgados entre dezembro e janeiro. — Instituto Butantan (@butantanoficial) April 11, 2021

İkinci dozun yapılmasının üzerinden iki haftadan uzun süre geçmesi halinde etkinliğin yüzde 62.3'e kadar çıkabileceğini saptayan Butantan, koronavirüse yakalananların tıbbi yardım almalarına gerek kalmaması bakımından Sinovac aşısının etkinlik oranının yüzde 83.7-100 arasında değiştiğini belirtti.

Butantan'a göre Sinovac aşısı, koronavirüsün mutasyon geçirmiş İngiliz ve Güney Afrika varyantlarına karşı da etkili.

Enstitü Başkanı Dimas Covas, "Bu aşıyı İngiliz ve Güney Afrika varyantlarına karşı test ettiğimizde, iyi sonuçlar elde ettik" dedi. Ancak Covas, aşının bu varyantlara karşı tam etkililik oranına dair bilgi vermedi.

Butantan Başkanı, CoronaVac'ın Brezilya varyantı karşısında etkinliğine dair de deney yürüttüklerini belirtip "İşe yaradığı konusunda son derece olumluyuz" diye ekledi.

Buna göre CoronaVac, Brezilya varyantı P1'e ve daha az yaygın P2'ye karşı yüzde 50.7 etkinlik kaydetti.

CoronaVac'ı 100 milyon doz tedarikini güvence altına alıp toplu aşılama programının merkezi haline getiren Brezilya için Çin menşeili bu aşının P1 varyantına karşı etkinliği hayati önem taşıyor.

Saygın tıp dergisi The Lancet'te yayımlanacak araştırma için Brezilya'da 12 bin 400 gönüllü üzerinde deneyler yapıldı.