Kayıt
19:03 12 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Brezilya- CoronaVac aşısı

    Brezilya'daki Sinovac aşısı deneyi: İki doz arasındaki süre 3 hafta veya daha uzunsa etkinlik oranı yüzde 62.3'e çıkıyor

    © REUTERS / BRUNO KELLY
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 30
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/12/1043838113_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_85639bfdb28913c6a5cbc10fa382bcff.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202104121044256713-brezilyadaki-sinovac-asisi-deneyleri-iki-doz-arasindaki-sure-uc-haftayi-gecerse-etkinlik-orani/

    Brezilya’nın Sao Paolo kentindeki 120 yıllık biyomedikal araştırma merkezi Butantan Enstitüsü, Çin merkezli Sinovac'ın ürettiği CoronaVac isimli aşının etkinlik oranlarıyla ilgili yeni açıklama yaptı.

    Reuters haber ajansı Sinovac aşısının Brezilya'daki testlerini ve üretimini yapan Butantan Enstitüsü'nün en yeni Faz 3 klinik deneylerine dayandırdığı raporunu haberleştirdi. 

    Habere göre Butantan Enstitüsü, Sinovac aşısının iki dozunun yapılması arasındaki süre üç haftadan kısa olursa, etkinlik oranının yüzde 49.1 olduğunu duyurdu. Bu oran, Dünya Sağlık Örgütü'nün koyduğu yüzde 50 çıtasının altında.

    Daha küçük bir grupla iki doz arasındaki süre üç hafta veya daha fazla tutularak yapılan deneyde ise Sinovac aşısının etkinlik oranı yüzde 62.3'e çıktı.

    İkinci dozun yapılmasının üzerinden iki haftadan uzun süre geçmesi halinde etkinliğin yüzde 62.3'e kadar çıkabileceğini saptayan Butantan, koronavirüse yakalananların tıbbi yardım almalarına gerek  kalmaması bakımından Sinovac aşısının etkinlik oranının yüzde 83.7-100 arasında değiştiğini belirtti.

    Butantan'a göre Sinovac aşısı, koronavirüsün mutasyon geçirmiş İngiliz ve Güney Afrika varyantlarına karşı da etkili. 

    Enstitü Başkanı Dimas Covas, "Bu aşıyı İngiliz ve Güney Afrika varyantlarına karşı test ettiğimizde, iyi sonuçlar elde ettik" dedi. Ancak Covas, aşının bu varyantlara karşı tam etkililik oranına dair bilgi vermedi.

    Butantan BaşkanıCoronaVac'ın Brezilya varyantı karşısında etkinliğine dair de deney yürüttüklerini belirtip "İşe yaradığı konusunda son derece olumluyuz" diye ekledi. 

    Buna göre CoronaVac, Brezilya varyantı P1'e ve daha az yaygın P2'ye karşı yüzde 50.7 etkinlik kaydetti.

    CoronaVac'ı 100 milyon doz tedarikini güvence altına alıp toplu aşılama programının merkezi haline getiren Brezilya için Çin menşeili bu aşının P1 varyantına karşı etkinliği hayati önem taşıyor.

    Saygın tıp dergisi The Lancet'te yayımlanacak araştırma için Brezilya'da 12 bin 400 gönüllü üzerinde deneyler yapıldı. 

     

     

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Haftanın ilk çalışma günü olması nedeniyle tarihi alışveriş mekanlarındaki insan yoğunluğunun daha da arttığı görüldü.
    İstanbul’da Ramazan hareketliliği
    Karikatür
    Husiler, Hedasi Barajı krizinin çözümünde aracılık yapmak istiyor
    İnfografik
    Yemen’deki güç dengesi ve insani felaket
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet