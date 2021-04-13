VKontakte, Gagarin'in uzaya çıkışının 60. yıldönümünde tarihin uçuşun interaktif animasyon filmini hazırladı

Rus sosyal medya platformu VKontakte, Rus kozmonot Yuri Gagarin'in gerçekleştirdiği ilk insanlı uzay yolculuğunun 60. yıldönümü vesilesiyle Gagarin'in uzaya çıkmasıyla ilgili interaktif animasyon filmini hazırladı.

Gagarin'in 108 dakikalık uçuşunu 1 dakikalık videoda halinde izleyen kullanıcılar, uzayı Rus kozmonotun gözünden görebiliyor ve sorulan sorulara yanıt vererek uçuşa interaktif olarak dahil olabiliyor.

'Uzaydaki İlk İnsan' adlı animasyon film, 1961 yılındaki bu tarihin uçuşun tam olarak yansıtılması için Rusya Federal Uzay Ajanası (Roscosmos) uzmanlarının katılımıyla hazırlandı.

Rus kozmonot Yuri Gagarin'in 60 yıl önce bugün gerçekleştirdiği ilk insanlı uzay yolculuğu, tarihte bir dönüm noktası olmuştu.

Gagarin'in uzaya çıktığı bugün Rusya’da Kozmonotlar Günü olarak kutlanıyor.