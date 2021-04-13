Burak Sergen yoğun bakıma alındı

Son olarak 'Sadakatsiz' dizisinde 'Haluk' karakterine hayat veren oyuncu Burak Sergen, evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi negatif çıkan oyuncu, akciğerlerindeki enfeksiyondan dolayı solunum sıkıntısı çekmeye başlayınca yoğun bakıma alındı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk ile başrolü paylaşan Burak Sergen, dün (12 Nisan 2021) evinde rahatsızlandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan oyuncunun sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

Sergen'in yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: