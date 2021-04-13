Burak Sergen yoğun bakıma alındı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk ile başrolü paylaşan Burak Sergen, dün (12 Nisan 2021) evinde rahatsızlandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan oyuncunun sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, sağlık durumu hakkında bilgi verildi.
Sergen'in yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
- "Burak Bey'in iki kovid testi de negatif çıkmıştır. Kendisi akciğerlerinde enfeksiyon olduğundan ve solunum güçlüğünden dolayı yoğun bakımda gözetim altındadır. Lütfen hassasiyet gösterip yanlış haberler paylaşmayınız. Dualarınızı eksik etmeyin. Sevgiler."
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