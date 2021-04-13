DSÖ, vahşi hayvan pazarlarındaki satışları durdurma çağrısı yaptı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkelere vahşi hayvanların bulaşıcı hastalıkların yayılmasına sebep olduğu gerekçesiyle, gıda pazarlarında satılmasını acil bir önlem olarak durdurma çağrısında bulundu.

Vahşi hayvanların 'insanlarda ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkların yüzde 70'inden fazlasının kaynağı olduğunu' belirten DSÖ, konuyla ilgili yeni bir kılavuz yayımladı.

Animals, particularly wild animals, are the source of more than 70% of all emerging infectious diseases in humans, many of which are caused by novel viruses. Wild mammals, in particular, pose a risk for the emergence of new diseases.



▶️ https://t.co/vKU5RdszBD https://t.co/uLAlaOk1IK — World Health Organization (WHO) (@WHO) April 13, 2021

​Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenleri bir yıldan uzun spekülasyonların kaynağı olurken, çoğu kişi virüsün ilk olarak Vuhan'daki vahşi hayvan pazarında bir yarasadan insanlara geçtiği görüşünü savunuyor.

Yayımlanan kılavuzda DSÖ, enfeksiyonlu bir hayvandaki virüsün, hayvanın vücudundakitemasa geçen insanlara doğrudan bulaşma riskinin altını çizdi. Kılavuzda ayrıca, bu tür hayvanların barındığı yerlerde bu sıvıyı toplamanın muhtemel ek risklerinden bahsedildi.

DSÖ'den yapılan açıklamada, "Küresel olarak, geleneksel pazarlar, büyük nüfuslar için gıda ve geçim kaynakları sağlamada merkezi gibi bir rol oynayabilir. Ancak hayvanların satışının yasaklanması, hem çalışanlar hem de orada alışveriş yapanların sağlığını koruyabilir" ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası örgütün, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü ve Birleşmiş Milletler çevre programının birleştirildiği analizlerinde, konuya ilişkin önlem tavsiyeleri sunmaya devam edeceği belirtildi.