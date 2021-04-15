İzmir açıklarında deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 05:54'te Ege Denizi İzmir açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.
Bugün sabah saatlerine doğru İzmir açıklarında 3.9 şiddetinde deprem meydana geldiği öğrenildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 05:54'te Ege Denizi İzmir açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.
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