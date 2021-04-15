Kanada'da bir liberal vekil, düzenlenen oturuma çırılçıplak bağlandı

Kanadalı liberal vekil William Amos, düzenlenen bir oturuma yanlışlıkla çırılçıplak bağlandı.

Kanada Avam Kamarası'nın internet üzerinden gerçekleştirilen oturumunda yaşanan olayda, kamerasının açık olduğunu fark etmeyen Amos'un bir elinde telefonuyla ve çırılçıplak bir şekilde kadraja girdiği görüldü.

Sydney Morning Herald'da yer alan habere göre, Quebec ile Kanada bayraklarının ortasında çıplak bir şekilde kaydedilen Amos, daha sonra yaptığı açıklamada özür diledi ve "Talihsiz bir hataydı. Spordan döndüktan sonra iş kıyafetlerimi giyerken kamerayı açık unutmuşum, tüm meslektaşlarımdan özür diliyorum. Bu gerçekten bir hataydı ve bir daha olmayacak" ifadelerini kullandı.

Bloc Quebecois partisi milletvekili Claude DeBellefeuille konuyla ilgili olarak, 'parlamento kurallarının ceket ve kravat gibi gömlek, iç çamaşırı ve pantolonu da zorunlu kıldığını' söyledi.

Liberal Parti'den Mark Holland da, Amos'un yaşanan durumdan ötürü 'çok utandığını' söyledi ve "Herhangi bir kötü niyet olduğunu sanmıyorum. Kesinlikle talihsiz bir durum" dedi.

Holland ayrıca, "Bu herkes için bir uyarıdır. Her zaman kameranın açık olduğunu varsaymalı ve kameranın yakınında herhangi bir yerde dolaşırken çok dikkatli olunmalı" ifadelerini kullandı.

Quebec MP William Amos accidentally appears naked on camera in front of House of Commons colleagues https://t.co/Vuihj3FISi pic.twitter.com/anU8dN7ajc — Montreal Gazette (@mtlgazette) April 14, 2021

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