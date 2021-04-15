Fabrika işçisiydi, Versace modeli oldu: Rus genç, serüvenini TikTok’ta paylaştı

Moskova’da yaşayan 23 yaşındaki Çerepahin, fabrika işçiliğinden Versace modelliğine uzanan serüvenini TikTok’ta paylaştı.
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Videonun başında Çerepahin sıradan giyisiyleriyle poz verirken, daha sonra şık kıyafetler ve değişen tarzıyla görülüyor.
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Çerepahin, profilinde bir fabrikada çalışırken işten ayrılmasının ardından yeni mesleğine başladığını belirtiyor.
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Çerepahin’in videosu yüzbinlerce kez görüntülendi.
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