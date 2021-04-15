'İguanaya benzeyen yaratık' kruvasan çıktı: 'Korkudan günlerce camlarımızı açamadık'

Polonya'da apartman sakinleri, evlerinin önündeki ağaçta bir 'yaratığın' günlerdir durduğunu söyleyerek yardım çağırdı. Olay yerine gelen hayvan derneği ekipleri, ağaçta duran şeyin bir kruvasan olduğunu belirledi.

Polonya'nın Kurakov şehrindeki bir apartmanda yaşayan iki kadın, hayvan derneğini arayarak günlerdir camlarının önündeki ağaçta ne olduğunu anlamadıkları bir canlının durduğunu ve korkudan kimsenin camlarını açamadığını söyledi.

Kadınlar ağaçtaki canlının 'iguanaya benzeyen bir yaratık' olduğunu söylese de Krakow Hayvanları Koruma Derneği, Polonya ikliminde sürüngenlerin yaşamasının pek mümkün olmadığını belirtti.

Kadınların telaşlı telefonları üzerine en sonunda olay yerine giden dernek ekibi, ağaçta asılı iki kruvasanla karşılaştı.

Kruvasanları ağaca kimin ne zaman bıraktığı bilinmezken, iki kadının tedirginliği espri konusu oldu.

Z cyklu "Z pamiętnika inspektora" - relacjonuje inspektor Adam. - Przyjedźcie i go zabierzcie! – w głosie dzwoniącej... KTOZ Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami paylaştı: 13 Nisan 2021 Salı

Olayın dernek tarafından Facebook'tan paylaşılmasıyla kullanıcılar fotoğrafın altına esprili yorumlar bıraktı.

Dernek ise vatandaşları hayvan refahıyla ilgili endişelerini bildirmeye devam etmeleri çağrısında bulundu.

This is the kind ofOf story I like to read. Vive le croissant!



BBC News - Mystery tree beast turns out to be croissanthttps://t.co/DGI4xuip4b — Tracy Chevalier (@Tracy_Chevalier) April 15, 2021

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