Mersin'de taksiyle kız kardeşine çarpan taksi sürücüsü gözaltına alındı

Mersin'de ticari taksi sürücüsünün yol ortasında araçla çarptığı kadının, sürücünün eve dönmeye ikna etmeye çalıştığı kız kardeşi olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan, bir taksi sürücüsünün yolda yürüyen kadına çarpması ve ardından tartışma yaşanmasıyla ilgili görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Mersin'de taksiyle kız kardeşine çarpan sürücü gözaltına alındı https://t.co/eeHQNOJ0rI pic.twitter.com/VJY2bQtxpD — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 15, 2021

Ekipler, kız kardeşi olduğu belirlenen C.G.D'ye kasıtlı şekilde çarpan Emircan D'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada da ticari aracın sürücüsünün, hafif şekilde çarptığı genç kadını durdurmaya çalışması ve ardından tartışma yaşanması üzerine ekiplerce çalışma başlatıldığı belirtildi.

Demirören Haber Ajansı'nda yer alan bilgiye göre taksi şoförünün 21 yaşındaki Emircan D, kadının ise sürücünün 17 yaşındaki kardeşi C.G.D. olduğunun belirlendiği aktarılan açıklamada, "Her 2 şahıs da gerekli işlemler için muhafaza altına alınmış, şahıslarla yapılan ilk görüşmede C.G.D'nin evden ayrılmak istediği ancak ağabeyinin ona engel olmaya çalıştığı bilgisi alınmıştır. Mağdur şahsın şu an için herhangi bir şikayeti olmayıp gelişmelerden bilgi verilecektir" denildi.