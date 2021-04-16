5 katlı apartman koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 5 katlı bir apartman, birden fazla Covid-19 pozitif vakaların görülmesinden dolayı karantina altına alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir site içerisinde bulunan 5 katlı apartmanda birden fazla Kovid-19 pozitif vakaları tespit edildi.

Safranbolu Kaymakamlığı vakaların temaslı sayısının da fazla olması nedeniyle Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla apartmanın 10 gün süre ile karantinaya alındığını açıkladı.

Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken karantinanın 25 Nisan saat 19.00'da sona ereceği öğrenildi.