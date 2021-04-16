Bursa'da kısıtlama saatlerinde 100 kişilik kavga: Çevik kuvvet müdahale etti

Bursa'da, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgaya akrabalar da karıştı. Yaklaşık olarak yüz kişinin karıştığı kavgayı ayırmak için polis ekipleri havaya ateş açtı. Kavgaya çevik kuvvet ekipleri müdahale etti, 8 kişi gözaltına alındı. Olaylar kameralara da yansıdı.