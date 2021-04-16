Hükümet, yeni alınan korona önlemlerinin sonuçlarını iki haftalık ve bir aylık periyotlarla izleyecek. Vaka sayılarının iki haftada yüzde 50’ye yakın gerilemesi bekleniyor. Daha sert önlemlere ağır hasta sayısına göre karar verilecek. Ağır hasta sayısı 5 bine ulaşırsa yeni önlemler gündeme gelecek.

Hayata geçirilen yeni koronavirüs kısıtlamaları sonucunda vaka sayısının iki haftada yüzde 50 gerilemesi, 30 günde ise 20 binin altına inmesi bekleniyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, vaka sayısını kontrol etmek için uygulamaya konulan yeni kararlar, bazı Bilim Kurulu üyeleri ve uzmanlar tarafından yetersiz bulunuyor.

Yapılan toplantılarda, vakaların hızla 20 bine düşmesinin pandeminin daha kolay yönetilmesi anlamına geldiği dile getiriliyor. İki hafta sonunda vaka seyrinin istenildiği şekilde devam etmesi durumunda mevcut önlemlerin bayram sonuna kadar devam edeceği, sonraki dönem için ayrıca değerlendirme yapılacağı ifade ediliyor. Bu değerlendirmelerde, özellikleesas alındığı belirtildi.

Ağır hasta sayısının kasım-aralık aylarındaki gibi 5 binli rakamlara çıkması durumunda, yeni önlemler gündeme gelecek. Azalma beklendiği gibi gelişmezse, haziran ayını da kapsayacak yeni düzenlemeler yapılacak.

Öte yandan son dönemde yoğun bakım servisine başvuran hastaların büyük bölümünün henüz aşı yaptırmamış genç ve orta yaş grubu olduğu, hastalığa yakalananların 40-50 yaş bandında yoğunlaştığı belirtildi.