ABD'de çocuklarını öldürdüğü iddiasıyla gözaltında olan kadın: Babalarından korumak için boğdum

ABD'nin Los Angeles şehrinde velayet davası sürerken 3 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Liliana Carrillo, parmaklıklar ardında verdiği röportajda suçunu kabul etti.
30 yaşındaki Carrillo, "Keşke çocuklarım hayatta olsaydı. 'Keşke bunu yapmasaydım' diyor muyum? Evet. Ama hayatlarının geri kalanında düzenli olarak istismar edilip işkence çekmemelerini tercih ederim" sözleriyle yaptıklarını savundu.
Yaklaşık yarım saatlik röportaj esnasında birçok kez gözyaşlarına boğulan Carrillo, yaptıklarının ardından niyetinin intihar etmek olduğunu ama arabası saplanıp kaldığı için yapamadığını anlattı.
Liliana Carrillo, 30, was involved in an ongoing custody dispute when she allegedly killed her 3 young children, ages 3, 2 and 6 months. Their father, Erik Denton, sought custody of them on March 1, according to court records.https://t.co/2ZKO8vNXCQ— KTLA (@KTLA) April 11, 2021
Çocuklarını öldürmek suçundan henüz resmen hüküm giymeyen Carrillo hakkında polis soruşturması sürüyor. Yetkililer henüz cinayet sebebi hakkında resmi bir açıklama yapmasa da Carrillo ile çocukların babaları Erik Denton arasındaki velayet davasının zorlu geçtiği biliniyor.
Denton'ın mahkemeye sunduğu belgelerde Carrillo'nun ikinci çocuklarının doğumundan sonra bunalıma girdiği, terapi gördüğü ama yarıda bırakıp marihuanaya başladığı iddiaları yer aldı. Yine Danton'ın iddialarına göre Carrillo koronavirüs pandemisinden kendisini sorumlu tutuyor, şubat ayı sonuna kadar yaşadıkları Porterville şehrinin de 'dev bir seks trafiği şebekesi' olduğunu düşünüyordu.
The "sole suspect" in the slayings of three young children in Reseda is their mother, Liliana Carrillo, 30, according to LAPD.— KTLA (@KTLA) April 10, 2021
Police announced her arrest about five hours after officers found the children's bodies.https://t.co/XuwStr128c
Röportajda da hayatı boyunca depresyon ve anksiyete ile boğuştuğunu doğrulayan Carrillo, doğum sonrası depresyon için terapi gördüğünü ama çocuklara asıl tehdit edenin kocası olduğunu anladığını söyledi. Kızı ve oğlunun istismar belirtileri gösterdiğini, toplumsal kuruluşlar ile güvenlilik yetkililerine başvurarak yardım istediğini ama yalnız kaldığını anlatan Carrillo, "Çocukları babanın ellerine teslim etmekten başka bir şey yapmayacaklardı" dedi.
Hayatının geri kalan kısmını hapiste geçirmeyi umduğunu söyleyen Carrillo, çocuklarına son bir mesajı olup olmadığı sorusuna ise "Sizi seviyorum. Üzgünüm" yanıtını verdi.
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