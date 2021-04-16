'Çin aşısı ölümleri önlemede yüzde 80 etkili'

Şili'de, Çin'in Coronavac Kovid-19 aşısı ile aşılanan kişilerden elde edilen veriler kamuoyuyla paylaşıldı.

#BREAKING China's Coronavac vaccine 80% effective at preventing Covid deaths, 67% effective at preventing symptomatic Covid: Chile real-life results pic.twitter.com/NKaOZn69ma — AFP News Agency (@AFP) April 16, 2021

​Elde edilen verilere göre, Sinovac ilaç şirketinin ürettiği Coronavac'ın, koronavirüs kaynaklı ölümleri önlemede yüzde 80, virüs kaynaklı semptomların önüne geçmede yüzde 67 etkili olduğu saptandı.

'Koruma süresi 6 aydan uzun'

29 Mart'ta Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olarak görev yapan Wang Huaqing, Çinli Sinopharm firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının koruma süresinin '6 aydan uzun' olduğunu açıklamıştı.