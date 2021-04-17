Twitter’a erişim sorunu devam ediyor

Popüler sosyal medya platformuna erişim sağlanamıyor. Dün başlayan sıkıntılar, bugün de devam ediyor.

Dün gece başlayan ve bugün de devam eden problemle ilgili DownDetector.com'da hata raporları artış göstermeye devam ediyor. Sorunlara neyin neden olduğuna dair resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Twitter’da Türkiye saati ile 03:00 sıralarından bu yana dünya çapında erişim sorunu yaşanıyor. Bazı kullanıcılar siteye erişim sağlayamazken, bazıları da akışların yenilenmediğini bildiriyor.

Twitter, dün paylaştığı bir tweet'te sorunu çözmeye çalıştıklarını belirtmişti. Ancak siteye erişim ile ilgili sıkıntılar devam ediyor.