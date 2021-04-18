İETT şoförü, otobüsü yolda bıraktı: Psikolojim bozulduğu için gidemiyorum, biz şoförler her zaman zor durumdayız

İstanbul'da Kadıköy-Sultanbeyli güzergahında sefer yapan otobüs, durağa yanaştığı sırada bir kişi otobüse arka kapıdan binmeye çalıştı. Otobüs şoförü, arka kapıdan binemeyeceğini, HES kodu için kartını okutması gerektiğini söyledi.

İddiaya göre bu kişi, otobüsten inmesini isteyen şoförü darp etmeye çalıştı. Şoför de cadde ortasında otobüsü durdurarak tüm yolcuların otobüsten inmesini istedi.

​Bunun üzerine yolcularla şoför arasında da tartışma yaşandı. Otobüsteki yolcuların başka otobüslere binmesiyle olay son bulurken, otobüs şoförü "Bizim derdimizi kim dinleyecek? Şoförlerin derdini anlayan yok" diyerek isyan etti: "Arkadan binmesi, ön tarafta bekleyen yolcuları mağdur etmesinden dolayı bana saldırdı. Ben de o nedenle psikolojim bozulduğu için gidemiyorum. Biz şoförler her zaman zor durumdayız. Herkes şoförlere yükleniyor. Fazla aldığımızda şoför, eksik aldığımızda şoför, ceza kesilecek şoför. Her şeyde şoför mağdur. Biz burada ne yapalım? Bizim derdimizi kim dinleyecek? Şoförlerin derdini anlayan yok. Burada deneme tahtası gibiyiz. Gelen bağırıyor giden bağırıyor."

Bir süre bekledikten sonra sakinleşen şoför yola devam etti.

İETT şoföründen darp isyanı; "psikolojim bozuldu" diyerek iş durdurdu | İstanbul Sancaktepe'de otobüse arka kapıdan binen yolcu, hes kodu okutması için kendisini ikaz eden şoförü darp etmeye çalıştı. Şoför olay sonrasında "Psikolojim bozuldu" diyerek aracı yol ortasında bıraktı. pic.twitter.com/nI6rW7ScNE — Yaşar Usta (@yasarustaportal) April 18, 2021

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