Meteoroloji'den İstanbul için toz taşınımı uyarısı

MGM, 18 Nisan 2021 hava durumu paylaşımında kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat çekerken, birçok bölge için toz taşınımı uyarısı da yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) paylaştığı verilere göre; 18 Nisan 2021 Pazar günü hava sıcaklıkları Güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde batı kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

🗓18 Nisan 2021 (Pazar)

💨Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat!

🌫️Toz Taşınımı Bekleniyor!

🌡️ Hava Sıcaklığı: Güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/mhKPivQJ1G — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) April 18, 2021

Öte yandan meteoroloji, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz'de toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısını da yaptı.