Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri: İnsana ağrıdan ağlamak geliyor

34 yaşındaki oyuncu Gonca Vuslateri, "Ciddi anlamda insana ağrıdan ağlama geliyor. 'Kimseyi dinlemedik, etmedik' diyemem... Maskeler, eldivenler gezdik... İnsanın ciğerlerinde halay çekiyorlar... Sizi kalabalığa çekmek isteyen biri 'Zaten dikkatliyiz' diyorsa, hastalık geçer, o bilinç kalıcıdır. Lütfen kendinizi koruyun..." ifadelerini kullandı.

Vuslateri'ye 'geçmiş olsun' mesajları geldi.

Sağlık Bakanlığı, dün 62 bin 606 kişinin testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.