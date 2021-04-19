2. Dünya Savaşı'ndan kalma gösteri uçağı, denize acil iniş yaptı

ABD'nin Florida eyaletinde havada arıza yapan Grumman TBM-3U Avenger tipi 2. Dünya Savaşı'nda kalma gösteri uçağı, Cocoa Beach bölgesinde suya acil iniş yaptı.

Uçağın suya iniş anları plajda bulunan vatandaşlar tarafından anbean kaydedilirken, o sırada suda olan vatandaşlar ise koşarak kıyıya kaçtı.

Uçağın başarılı şekilde inişinin ardından plajda bulunanlar pilota yardım için uçağa koştu. Olayda pilot dahil kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

2. Dünya Savaşı'ndan kalma gösteri uçağı, denize acil iniş yaptıhttps://t.co/Be337XOst0 pic.twitter.com/YPK0D9L2Yz — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 19, 2021

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