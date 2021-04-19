Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden 27 kişiye 85 bin 50 TL para cezası

Bursa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa-Ankara karayolunda bulunan bir akaryakıt istasyonunda bulunan kafede kalabalık olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese giden ekipler, kafede bulunan 13 kişiyeihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 40 bin 950 TL'lik ceza tutanağı düzenledi.

Ekipler daha sonra Doğu Garajı'nda da bazı şahısların da kısıtlamayı ihlal ettikleri ihbarı üzerine harekete geçti.

Burada bulunan 14 kişinin koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı davrandıklarını tespit eden ekipler, şahıslara 44 bin 100 TL'lik ceza tutanağı düzenlendi.

Doğu Garajı'nda kuralları ihlal eden kişilere çay servisi yapan işletme hakkında da tutanak tutuldu.