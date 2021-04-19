Şeyma Subaşı'nın sevgilisi, özel jet bulamayınca yolcu uçağındaki bütün biletleri aldı

Bir süredir tatilde olan Şeyma Subaşı, sevgilisinin özel jet bulamayınca kendileri için bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın alarak uçağı kapattığını söyledi.

Bir süredir sevgilisi ve kızı Melisa'yla Bali'de tatilde olan Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin kendisi ve kızı Melisa’nın yolculuk yapabilmesi için 'özel jet bulamayınca bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın alarak' uçak kapattığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Subaşı, "Özel jet bulamadığı için uçaktaki bütün biletleri ayırmış, sadece bizim için" ifadelerini kullandı.