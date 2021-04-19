Facebook çalışanları Kovid-19'dan sonra da evden çalışmaya devam edebilecek

Facebook'tan yapılan açıklamada, çalışanların, direktörlerinin onaylaması koşuluyla salgından sonra da sürekli uzaktan çalışmak için başvuruda bulunabilecekleri ifade edildi. Ayrıca açıklamada uzaktan çalışmanın 'gelecek' olduğu belirtildi.

Facebook geliştirme sorumlusu Başkan Yardımcısı Brynn Harrington, bazı çalışanların evde 'gerçekten başarılı' olduklarını ve bunu yapmaya devam etmeyi istediklerini belirtti.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg de geçen mayıs ayında, şirket çalışanlarının yüzde 50'sinin gelecek 5 ila 10 yılda uzaktan çalışabileceğini ifade etmişti.