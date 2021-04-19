Rusya’da bini aşkın adrenalin tutkunu, bikini ve mayoyla kayak yaptı

Rusya'nın Kemerovo bölgesindeki Seregeş kayak merkezinde bini aşkın adrenalin tutkunu, dondurucu soğukta bikini ve mayo ile yamaçtan indi.

Sibirya'nın popüler kayak merkezi Şeregeş'te Grelka Fest kapsamında her yıl düzenlenen etkinliğe, bu yıl da çok sayıda kayak ve snowboard tutkunu katıldı.

Organizatörlere göre, cumartesi günü yaklaşık bin 700 kişi, dondurucu soğuğa rağmen bikini ve mayo ile kayak yaptı.

1,700 bikini-clad snowboarders & skiers hit Siberian slopes to close season in style



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Bu yılki katılımcı sayısı pandemi nedeniyle daha önceki yılların gerisinde kaldı. Bunun nedeni ise yabancı misafirlerin Kovid-19 pandemisi nedeniyle Sibirya’ya gelememesi.

Kayak sezonunun sona ermesi vesilesiyle düzenlenen mayo ve bikinili kayak yarışı, her yıl konserler, karnavallar ve başka etkinlikleri de içeren Grelka Fest kapsamında düzenleniyor.