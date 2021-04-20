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    Ben Cardin

    Rus komedyenler, ABD’li senatör Ben Cardin’e Kraliçe II. Elizabeth’e yaptırım uygulamasını önerdi

    © AFP 2021
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    Rus komedyenler Vladimir Kuznetsov (Vovan) ve Aleksey Stolyarov (Lexus), ABD’li Senatör Ben Cardin’e Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın tepkilere neden olan röportajlarından dolayı Kraliçe II. Elizabeth’e yaptırım uygulamasını önerdi.

    Vovan ve Lexus olarak bilinen Rus komedyenler Vladimir Kuznetsov ve Aleksey Stolyarov’un bu seferki hedefi ABD’li Demokrat Senatör Ben Cardin oldu. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Ukraynalı Başkan Yardımcısı Aleksnadr Merejko taklidi yapan komedyenlerin görüşmesinin kaydı YouTube’daki resmi kanallarında yayınlandı.

    ABD’li senatör ile görüşme, Rusya'nın davranışlarının ‘kınanması’ ile başladı, politikacı Magnitskiy Yasası çerçevesinde Moskova'ya yönelik kısıtlamaları sıkılaştırma sözü verdi. Ardından ‘Fransız bakan’, şakaya devam ederek ABD'nin yaptırım listesinde yer alan Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin'in aslında müzik yapımcısı İosif Prigojin adını kullanarak sahte belgelerle Avrupa'yı dolaştığını anlattı.

    ‘Le Drian’, “FBI'ın ABD seçimlerine karışan Prigojin'in yeri ile ilgili bilgi için 250 bin dolarlık ödül açıkladığını biliyorum. Mesele şu ki, ben bu bilgiye sahibim ve Prigojin'in 20 Mayıs'ta Hollanda, Rotterdam’da yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'na geleceğini biliyorum. O kendisini Rus katılımcının yapımcısı olarak tanıtıyor. Fakat aslında jüriye rüşvet vermeye çalışıyor” diye konuştu.

    ‘Prigojin’i yakalamanın ve tutuklamanın harika olacağını’ söyleyen ‘Fransız bakan’, FBI’ın ödülünün kendisine ve Rus muhalefetine ‘Putin rejimine karşı mücadelede’ katkı sağlayacağını da belirtti. Diğer komedyen ise, “Böyle bir talep gelirse ABD’li yetkililerin onu yakalamasına yardımcı olmaktan mutluluk duyarız” dedi.

    ABD’li senatör, karşıdaki kişiye vermiş olduğu bilgiden dolayı teşekkür ederek, ABD’nin tam da bu nedenle Avrupa ülkeleri ile ‘stratejilerini koordine etmek istediğini’ kaydetti.

    Sonrasında ‘Fransız bakan’, İngiliz kraliyet ailesini ırkçılıkla suçlayan Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle’ın verdiği röportajı hatırlayarak, çiftin Bakanlar Konseyi’nde akrabalarına karşı kişisel yaptırım uygulaması konusunun görüşülmesini istediğini ileri sürdü. Cardin, böyle bir olaydan haberi olmadığını söyledi.

    Bu arada devreye giren ‘Merejko’, meslektaşını İngiliz Kraliçesi’ne karşı önlem alınması konusunda destekledi. Buna karşılık Cardin, bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyacı olduğunu ve şimdi konuyu derinlemesine inceleyemeyeceğini söyledi.

    ABD’li senatör, “Ülkelerin her zaman kendi cevap vermelerini istiyoruz. Kendi ülkemiz olduğu gibi açık toplumlara sahip demokratik ülkelerimiz var. Önce bu ülkelerin nasıl davranacaklarına bakıyoruz. Ve eski kraliyet aile mensuplarının ortaya çıkardığı şeye, İngiliz parlamentosunun ve İngiliz devletinin yanıt vermesini bekliyorum” vurgusunu yaptı.

    Merejko taklidi yapan komedyen bu kez de İngiliz Kraliçesi’nin ‘sömürgelerden köleler’ tuttuğunu ileri sürdü. Cardin, bu iddia karşısında, “Bir kez daha, bu konu hakkında şimdi yorum yapmak istemiyorum. ABD yorumu yaparım. ABD’de bir kraliyet ailemiz yok. En azından kraliyet ailemizin olduğunu düşünmüyoruz. Asıl kraliyet gücünü anlamak benim için her zaman zordu, ancak Büyük Britanya ve kraliyet aileleri olan diğer ülkelerin geleneğini biliyorum. Bu, ülkelerin kendilerinin çözebileceği bir konu. Ve bir kez daha, bunlar eski, geleneksel demokrasiye sahip ülkeler” yanıtını verdi.

    'Kölelik var mı?'

    Rus komedyenler bu kez Maryland eyaletinde kölelik olup olmadığını ve senatörün dayanışma göstermek için siyahilerin önünde kaç kez diz çöktüğünü sordu. Soru Cardin’in kafasını karıştırdı.

    ‘Merejko’ taklidini yapan komedyen ısrarla, “Her gün mü? Her hafta mı? Yoksa hiçbir zaman mı?” sorularını sordu.

    Savunmaya geçen senatör, “Tam olarak anlayamıyorum” diye yanıtladı.

    ‘Merejko’ daha da üzerine giderek, “Belki de ırkçısınız? Belki de siz ırkçısınız? Siz beyaz adamsınız. Maryland’deki çiftlikte ne kadar köleniz var?” diye serzenişte bulundu.

    Senatör bunun saçma ve çılgınca bir soru olduğunu ve cevap vermeyeceğini söyledi. Karşısındakilerin ‘yanıtı kendileri bildiklerini’ söyleyen senatör, ardından telefonu kapattı.

    Etiketler:
    Kraliçe Elizabeth, Yaptırım, Prens Harry, ABD, Rusya, Ben Cardin
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